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В Челябинской области устанавливают причины ДТП на железнодорожном перегоне

В Челябинской области следователи устанавливают обстоятельства тарана железнодорожным поездом автомобиля «Камаз». В ДТП погиб водитель грузовика.

Авария произошла в районе железнодорожной станции Полетаево-2. По факту смертельного ДТП проводится процессуальная проверка.

«По предварительным данным, 18 марта 2021 года около 16 часов по местному времени в районе станции Полетаево-2 Южно-Уральской железной дороги произошло столкновение грузового поезда и автомобиля «Камаз», который пересекал железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина – водитель автомобиля», - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

После ДТП на месте работали следственно-оперативная группа в составе следователей Уральского СУ на транспорте СК России и сотрудники транспортной полиции.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили сотрудников локомотивной бригады и очевидцев ДТП. Кроме того, назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, авария произошла в четверг, 18 марта, на перегоне Полетаево-2 – Клубника. По данным ЮУЖД, водитель «Камаза» выехал на пути перед приближающимся хозяйственным поездом.

В этот же день рядом с Чурилово произошло аналогичное ДТП с участием автомобиля Lada Granta. Водитель легковушки выехал на железнодорожные пути, на которых его также протаранил поезд.