27.09.2023
В Челябинской области осужден похититель радиоактивных отходов
27.09.2023
В Челябинске распечатали легендарный Наказ танкистам-добровольцам
27.09.2023
Мошенники обманули 20-летнего молодого человека на 4,5 миллиона рублей
27.09.2023
Тепло придет в срок: в Металлургическом районе Челябинска заменили изношенные сети
27.09.2023
Челябинцы увидят бабушек и дедушек на открытках
27.09.2023
Челябинский хор им. Михальченко даст гастроли в Республике Дагестан
В Челябинской области осужден похититель радиоактивных отходов
21.09.2023
Возбуждены уголовные дела в отношении замначальника Госстройнадзора в Челябинской области за взятки
20.09.2023
В Челябинске задержан сотрудник регионального управления Госстройнадзора
23.08.2023
Жительница Челябинской области ответит за пропаганду терроризма
16.08.2023
Материалы в отношении чиновника мэрии Златоуста переданы в суд
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023