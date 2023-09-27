В Челябинской области осужден похититель радиоактивных отходов

В Челябинской области вступил в силу приговор суда в отношении жителя региона, укравшего радиоактивные отходы и нарушившего правила обращения с ними.

Мужчина осужден по двум статьям УК РФ: 158 «Кража» и 247 (часть первая) «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Виновный приговорен к ограничению свободы на срок девять месяцев.

Незаконная деятельность виновного выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в марте 2022 года. Житель региона осуществил тайное хищение, последующую транспортировку и хранение радиоактивных отходов - лома нержавеющей стали, принадлежащего одному из предприятий.

В результате радиационного контроля изъятых материальных ценностей установлено, что металлолом по фактическому уровню загрязнения альфа-излучающими радионуклидами относился к радиоактивным отходам категории низкоактивные.

Уголовное дело по оперативным материалам регионального управления ФСБ расследовано СУ СК России по Челябинской области.

УФСБ напоминает, что за незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 220 УК РФ, а за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов – 247 УК РФ. Санкции статей предусматривают до семи и восьми лет лишения свободы соответственно.

Управление ФСБ России по Челябинской области обеспечивает в пределах своих полномочий безопасность объектов оборонного комплекса, атомной энергетики, транспорта и связи, жизнеобеспечения крупных городов и промышленных центров, других стратегических объектов. В связи с этим одной из задач территориального органа безопасности является предотвращение и пресечение обращения опасных веществ, в том числе радиоактивных.

Радиоактивное излучение исходит из ядерных установок и другого оборудования и изделий, содержащих радиоактивные вещества или непосредственно генерирующих ионизирующее излучение. Радиоактивные вещества находят применение при поисках, разведке, разработке полезных ископаемых. Они представляют отдельную группу опасных материалов и требуют особого обращения и правильного хранения. Это позволит предупредить заражение окружающих предметов, живых существ, почвы, воды и воздуха.