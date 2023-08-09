09.08.2023
В Челябинской области осуждена жительница ХМАО, перевозившая два кг наркотиков
09.08.2023
На ММК определили лучшие локомотивные бригады 2023 года
09.08.2023
ММК внедрил цифрового двойника гидросистемы
09.08.2023
В Челябинске отремонтируют дорогу по улице Электросварочной
09.08.2023
В Троицке 12 августа пройдет масштабный праздник здоровья
09.08.2023
В массовом ДТП на трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель «Газели» и пострадали люди из «Камаза»
В Челябинской области осуждена жительница ХМАО, перевозившая два кг наркотиков
02.08.2023
Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли преступления в отношении военных
01.08.2023
В Челябинской области сотрудники ФСБ пресекли канал незаконного сбыта мефедрона
28.07.2023
Силовики нагрянули на оборонное предприятие в Челябинске
04.07.2023
Сотрудники УФСБ Челябинской области помешали сбыту в УрФО десяти килограммов гашиша
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023