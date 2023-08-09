В Челябинской области осуждена жительница ХМАО, перевозившая два кг наркотиков

Суд в Челябинской области приговорил к восьми годам колонии жительницу Ханты-Мансийского-автономного округа (ХМАО), которую сотрудники ФСБ задержали в начале года с особо крупной партией наркотиков.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области, женщина входила в состав организованной преступной группы (ОПГ), специализирующейся на сбыте крупных партий наркотиков в различных регионах.

Ее задержали при перевозке двух килограмм мефедрона в январе 2023 года. Задержание провели сотрудники УФСБ России по Челябинской области в окрестностях Каслинского района.

Каслинский городской суд признал жительницу ХМАО виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России.

Суд приговорил ее к наказанию в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в сумме 50 тысяч рублей.