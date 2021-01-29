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В Челябинской области от бешенства умерли две собаки и две лисы

В январе этого года в Челябинской области зафиксировано четыре смерти животных. От бешенства скончались две собаки и две лисы в разных районах Южного Урала, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора области.

«Четыре населенных пункта объявлены неблагополучными по данному заболеванию. От бешенства пали собака в поселке Кассельский Кассельского сельского поселения Нагайбакского района, лиса в поселке Увельский Увельского района, лиса в деревне Заварухино Сосновского района, собака в городе Еманжелинске», - рассказали в пресс-службе.

В перечисленных населенных пунктах региональное правительство установило карантин по бешенству животных.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» информировало, что Челябинская область вошла в число лидеров по России по количеству случаев бешенства животных. Такие данные привела ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

В прошлом году на Южном Урале в 65 неблагополучных пунктах выявили 69 случаев заболевания. От бешенства пали коровы, собаки, лисы, енотовидные собаки, кошки, лошадь и корсак.