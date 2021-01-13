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Челябинская область вошла в число лидеров по бешенству живостных

ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» включила Челябинскую область в число «лидеров» по России по количеству случаев бешенства животных. Вместе с тем с первого по 13 января этого года ни одного такого заболевания в регионе не выявили.

В 2020 году на Южном Урале зарегистрировали 68 случаев бешенства в 65 неблагополучных пунктах, сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора области Татьяна Нахтигаль.

«Среди погибших от смертельной инфекции животных в прошлом году «лидируют» лисы, корсаки и енотовидные собаки (34 особи) и собаки и кошки (29 особей). Также погибли от бешенства четыре коровы и одна лошадь», - перечислила Нахтигаль.

Отметим, что пик заболеваемости бешенством пришелся на 2010 и 2013 годы. Тогда специалисты зафиксировали 210 и 227 случаев соответственно.

«Несмотря на снижение количества бешеных животных, ЦНМВЛ (ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория») включила Челябинскую область в число «лидеров» по Российской Федерации, отметив, что наибольшее количество случаев выявлено в Саратовской, Волгоградской, Пензенской, Тамбовской, Челябинской, Тюменской, Самарской, Владимирской, Омской и Тверской областях и в Республике Татарстан», - добавила Нахтигаль.

Для справки: вирус бешенства приводит к специфическому энцефалиту (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. От животного можно заразиться через укус, или, если слюна попадет на поврежденные участки кожи или слизистые оболочки.