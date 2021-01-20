В Челябинской области панелевоз протаранил легковушку на трассе

В среду, 20 января, в Челябинской области панелевоз протаранил автомобиль Opel Meriva, который закрутило на трассе. В аварии погибла водитель легковушки, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД региона.
Смертельная авария произошла на 1806 километре автодороги Москва-Челябинск на территории Чебаркульского района. По предварительным данным, 58-летняя женщина, управляя машиной Opel, не справилась с управлением, после чего машину закрутило на трассе.
Легковушка остановилась поперек дороги. Спустя несколько секунд ее протаранил попутно двигавшийся грузовой автомобиль Scania под управлением 49-летнего мужчины. От удара иномарка съехала в кювет.
«В результате ДТП водитель автомобиля Opel скончалась на месте происшествия, ее пассажир получил травмы и был госпитализирован», - добавили в ГИБДД области.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.