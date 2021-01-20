Мэрия Катав-Ивановска не позволила активисту пообщаться с аудиторами из КСП, но встреча всё же состоится

Анонсы событий и мероприятий на 21 января

В Пласте будут судить похитителей золота

В Челябинской области похитителю трансформатора повезло остаться в живых

Экс-глава Чебаркуля сел на шесть лет

«Ариант» произвел более 90 миллионов бутылок вина и реализовал свыше 92 тысяч тонн мясной продукции

В челябинских школах проводят не массовое тестирование на ковид, а плановый мониторинг

Дорожники объяснили, чем отличаются неблагоприятные метеоусловия от опасных

В Копейске один класс изолирован после контакта с больным COVID-19

В Челябинской области панелевоз протаранил легковушку на трассе

В среду, 20 января, в Челябинской области панелевоз протаранил автомобиль Opel Meriva, который закрутило на трассе. В аварии погибла водитель легковушки, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД региона.

Смертельная авария произошла на 1806 километре автодороги Москва-Челябинск на территории Чебаркульского района. По предварительным данным, 58-летняя женщина, управляя машиной Opel, не справилась с управлением, после чего машину закрутило на трассе.

Легковушка остановилась поперек дороги. Спустя несколько секунд ее протаранил попутно двигавшийся грузовой автомобиль Scania под управлением 49-летнего мужчины. От удара иномарка съехала в кювет.

«В результате ДТП водитель автомобиля Opel скончалась на месте происшествия, ее пассажир получил травмы и был госпитализирован», - добавили в ГИБДД области.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.