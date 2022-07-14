14.07.2022
Уголовное дело в отношении депутата Ершова направлено в суд
14.07.2022
В Челябинской области полицейские задержали 14 участников ОПГ
13.07.2022
Четыре ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 6 месяцев 2022 года
13.07.2022
В России сегодня можно наблюдать Суперлуние
13.07.2022
В Челябинске переименовали вокзалы
13.07.2022
Сергей Антипов рассказал о начале благоустройства сквера в Курчатовском районе
В Челябинской области полицейские задержали 14 участников ОПГ
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022