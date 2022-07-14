В Челябинской области полицейские задержали 14 участников ОПГ

В Челябинской области полицейские задержали 14 человек по обвинению в создании и участии в организованном преступном сообществе. По данным следствия, ими незаконно получен доход в размере около 12 миллионов рублей.

Все 14 человек обвиняются следствием ГУ МВД России по Челябинской области в совершении ряда преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, а также в создании организованного преступного сообщества и участии в нем.

Установлено, что злоумышленники осуществляли нелегальное обналичивание денежных средств по одной и той же схеме. Деньги клиентов по фиктивным основаниям переводились на счета нескольких подконтрольных нелегальным банкирам юридических лиц, а затем выводились в наличный оборот за определённый процент.

По данным следствия, обвиняемыми для своих противозаконных целей было создано более 28 коммерческих организаций. В результате подпольных финансовых операций злоумышленникам удалось извлечь доход в размере около 12 миллионов рублей. Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из регионального УФСБ. Всех злоумышленников задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

В ходе проведенных обысков по месту проживания обвиняемых и адресам расположения офисов в Челябинске было изъято 230 печатей юридических лиц, около 600 банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, документы, журналы с черновыми записями, свыше сорока электронных ключей.

Возбуждены уголовные дела по статьям 172, 173.1, 187, 210 УК РФ. В настоящее время материалы уголовных дел соединены в одно производство.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.