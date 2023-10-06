06.10.2023
В Челябинской области пожары унесли две жизни за один вечер
06.10.2023
Затопление домов Верхнего Уфалея канализационными стоками вылилось в уголовное дело о халатности
06.10.2023
В Челябинске временно изменилась конечная остановка автобусного маршрута №9
05.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 6 октября (18+)
05.10.2023
Челябинская область вошла в ТОП «Золотой осени» России
05.10.2023
В исправительных учреждениях Челябинской области отметили День учителя
В Челябинской области пожары унесли две жизни за один вечер
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
01.05.2023
Первого мая в Челябинской области на пожарах погибли два человека
05.03.2023
В Кыштыме на пожаре погиб хозяин частного дома
28.11.2021
В Челябинске на пожаре в доме на Российской погиб человек
В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы
05.10.2023
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023