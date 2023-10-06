В Челябинской области пожары унесли две жизни за один вечер

В Челябинской области вечером четверга, пятого октября, жертвами пожаров стали двое мужчин. Одна трагедия произошла в Коркинском муниципальном округе, другая – в Чебаркульском районе.

В поселке Первомайский загорелась квартира. При пожаре погиб мужчина 1983 года рождения. Предварительной причиной возгорания, озвученной в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, стала неосторожность жителя Коркинского округа при курении.

В СНТ «Металлист» вечером четверга на пожаре погиб мужчина 1956 года рождения. Здесь трагедия, унесшая жизнь, произошла, по предварительной информации, из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печей.