В Челябинской области с начала года на железной дороге погибли пять человек

В Челябинской области за четыре месяца 2021 года на железной дороге травмы получили семь человек. Пять из них погибли. Такие данные озвучили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороге – филиале ОАО «РЖД».

«Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом», - пояснили в пресс-службе.

Особую тревогу вызывает травмирование несовершеннолетних. С начала этого года в регионе на полигоне ЮУЖД от наезда подвижного состава был травмирован один несовершеннолетний.

В пресс-службе напомнили, что железная дорога – это объект повышенной опасности. Поэтому нужно переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах: по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками. При этом надо убедиться в отсутствии приближающегося поезда.

Напомним, неделю назад в Кыштыме 32-летний мужчина решил перебежать железнодорожные пути перед приближавшимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Местный житель скончался на месте.

Отметим, что происшествия случаются и на детской железной дороге в Челябинске. Четвертого мая поезд сбил 16-летнюю девушку, которая делала фотографии на станции «Звездная». Подростка с травмами госпитализировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.