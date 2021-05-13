В Кыштыме поезд насмерть сбил мужчину

В Кыштыме (Челябинская область) следователи выясняют обстоятельства смертельного травмирования мужчины на железной дороге. Житель региона решил перебежать железнодорожные пути перед приближающимся поездом.

Трагедия произошла утром 13 мая на 157 километре третьего пикета перегона Кыштым-Маук Южно-Уральской железной дороги. По данному факту следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СКР проводят процессуальную проверку.

По предварительным данным, 32-летний мужчина переходил пути в неустановленном месте перед приближающимся железнодорожным составом. Машинист поезда, заметив человека, подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, но ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных травм местный житель скончался на месте происшествия.

Следственными органами проводится осмотр места происшествия, опрашиваются работники локомотивной бригады, назначена судебно-медицинская экспертиза.