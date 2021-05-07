07.05.2021
Челябинские добровольцы Донбасса дарят сказку детям, помогают нуждающимся и воспитывают подрастающее поколение
07.05.2021
В Челябинске поезд сбил 16-летнюю девушку, делавшую фото возле путей
07.05.2021
Златоустовская «Уралочка» накануне Дня Победы побывала в гостях в училище штурманов
07.05.2021
На Северо-Западе Челябинска продлили ограничение движения
07.05.2021
В Челябинской области прошёл автопробег «Вахта памяти. Сыны Победы»
07.05.2021
Сегодня - День радио. С праздником, радийщики и связисты!
В Челябинске поезд сбил 16-летнюю девушку, делавшую фото возле путей
30.04.2021
Челябинская детская железная дорога открывает летний сезон
07.05.2019
Детская железная дорога открывает летний сезон в Челябинске
30.04.2019
Челябинская Детская железная дорога открывает сезон летних перевозок
24.05.2018
Детскую железную дорогу в Челябинске продлят и встроят в систему профобразования
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021