В Челябинске поезд сбил 16-летнюю девушку, делавшую фото возле путей

В Челябинске следователи устанавливают обстоятельства травмирование 16-летней девушки на детской железной дороге. По предварительным данным, поезд сбил подростка, когда та делала снимки возле железнодорожных путей.

По данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, четвертого мая в 17. часов 30 минут две девушки делали снимки на станции «Звездная» детской железной дороги Парка имени Гагарина. При этом они фотографировались вблизи железнодорожных путей.

«Машинист приближающегося поезда, заметив подростков, подал сигнал и применил экстренное торможение, но ввиду близкого расстояния 16-летняя девушка по касательной была задета локомотивом поезда. В результате происшествия пострадавшая с различными травмами госпитализирована в Челябинскую областную клиническую детскую больницу», - рассказали в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили работников локомотивной бригады, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По факту травмирования подростка проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.