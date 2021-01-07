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В Челябинской области спасатели 16 часов боролись за жизнь туриста

В Челябинской области спасатели 16 часов боролись за жизнь туриста, у которого возникли проблемы с сердцем. Трагедия едва не произошла на территории национального парка «Зюраткуль» накануне Рождества.

Как сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона, пострадавший, житель Челябинска, отправился в многодневное путешествие по заповедной территории в составе туристической группы. Ему стало плохо на маршруте.

Старший группы немедленно вышел на связь со спасателями с просьбой об экстренной эвакуации товарища. Златоустовские спасатели оперативно выехали на место происшествия – в район между хребтами Уреньга и Нургуш, ориентируясь на переданные координаты.

«В максимально короткие сроки, насколько это позволяли глубокий снег, полное отсутствие дорог и троп в горно-таёжной местности парка, спасатели эвакуировали пострадавшего при помощи снегохода. Рядом, контролируя состояние мужчины, постоянно находился один из спасателей. К месту предполагаемого выхода из парка через систему 112 был вызван реанимационный автомобиль скорой помощи», - рассказали в пресс-службе ПСС Челябинской области.

К трем часам ночи пострадавшего доставили к Олимпиеву Кордону в нацпарке «Зюраткуль» и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Прямо на месте мужчине сделали электрокардиограмму, стабилизировали его состояние и госпитализировали с предварительным диагнозом – нарушение сердечного ритма.

В этот же день, шестого января, в 11 часов 30 минут, оперативному дежурному Златоустовского отряда поступило сообщение о ДТП на трассе М-5. В районе поворота на Балашиху водитель автомобиля «Лада Гранта», не справившись с управлением, съехал в кювет.

Прибывшие на место происшествия спасатели оказали травмированному мужчине первую помощь и, эвакуировав его из автомобиля, на носилках транспортировали до кареты скорой помощи (а уже час спустя им поступил вызов в НП «Зюраткуль» к туристу, у которого случились проблемы с сердцем).

Сутки перед Рождеством стали напряженными и для спасателей, несущих круглосуточное дежурство на спасательных постах: шестого января в национальном парке «Таганай» было зарегистрировано и вышло на маршруты 45 человек, на Иремеле – 174 туристов, включая 23 ребенка.

На Таганае спасатели оказывали помощь пострадавшим дважды за сутки. Около шести часов вечера в районе приюта «Гремучий ключ» 50-летний мужчина получил серьёзную травму колена и вернуться с маршрута самостоятельно уже не мог. Дежурная группа спаспоста под руководством Дениса Терентьева при помощи снегохода транспортировали пострадавшего до Центральной усадьбы и передали сотрудникам скорой помощи.

Уже в полной темноте, в десять часов вечера, группа Терентьева выехала на следующий вызов. Помощь спасателей потребовалась туристу из Москвы – у 32-летнего мужчины резко поднялась температура и началась рвота

На руках, с использованием носилок и при помощи снегохода пострадавшего эвакуировали от Киалимского кордона до Центральной усадьбы и передали медикам.

Всего за сутки перед Рождеством сотрудники поисково-спасательной службой Челябинской области совершили восемь выездов, в ходе которых спасли пять человек.