В Челябинской области стали меньше грабить и угонять машины

В Челябинской области в первом полугодии 2022 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) совершено намного меньше грабежей, разбоев и вымогательств. Также снизилось количество квартирных краж и хищений автомобилей.

Такие данные были озвучены на заседание коллегии, посвященное итогам работы южноуральской полиции за первое полугодие 2022 года.

Южнуральскими полицейскими пресечено 5593 (+8,1%) факта причинения вреда здоровью, побоев и угроз убийством. В Челябинской области меньше на 26% совершено грабежей, на 29,7% – разбоев, на 13 % – вымогательств. На 19,2% снизилось количество квартирных краж, на 36,7% – хищений транспортных средств.

Из незаконного оборота органами внутренних дел изъято 135 килограммов наркотических средств, ликвидировано шесть нарколабораторий, пресечена деятельность девяти интернет-магазинов.

«Особое внимание уделялось противодействию преступлениям, совершенных в общественных местах и на улицах; в структуре уличной преступности на 11,1% снизилось число убийств, на 19,2% – разбоев, на 27,8% – грабежей, на 10,5% – краж, на 25,0% – хулиганств», - сообщили в региональном полицейском главке.

Также в Челябинской области на 8,4% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, меньше на 12,5% пострадало людей в ДТП. На 9,1% синизилось число дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей, на 28,9% – находившихся в нетрезвом состоянии, на 16,7% – с участием детей. Задержано более девяти тысяч водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, к административной ответственности привлечено почти 20 тысяч водителей автобусов.