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В Челябинской области троица, не желая платить за отдых, избила пенсионеров

В Верхнем Уфалее Челябинской области суд вынес приговор семейной паре из Свердловской области и мужчине, которые избили чету 70-летних пенсионеров. Конфликт разгорелся после того, как троица не пожелала платить за аренду шатра на базе отдыха «Пристань».

«Судом установлено, что летом 2018 года на базе отдыха «Пристань» соучастники причинили сторожу базы тяжкий вред здоровью, а его супруге - администратору базы – вред здоровью средней тяжести, - рассказала обстоятельства произошедшего старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - Конфликт возник на почве возврата денежных средств, уплаченных компанией за арендованный шатер. Преступление совершено в отношении пожилых лиц, являющихся инвалидами».

По данным источника агентства «Урал-пресс-информ», к компании присоединился случайный мужчина, который вместе с отдыхавшей супружеской парой решили покинуть базу отдыха, не заплатив за аренду шатра.

Между пожилыми администратором, сторожем базы и троицей возник конфликт, который перерос в избиение 70-летних пенсионеров, являющимися инвалидами. Престарелый мужчина получил перелом ребер и пневмоторакс, а его супруге сломали нос.

Вина подсудимых нашла свое полное подтверждение в судебном заседании. Мужчину и супругов из Свердловской области признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Женщину признали виновной в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Мужчине, который случайно присоединился к компании, назначили условное наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком четыре года. Суд вынес такой приговор в связи с тем, что он возместил имущественный ущерб и моральный вред, признал свою вину, раскаялся, а также способствовал раскрытию преступления.

Супружеской паре назначено наказание в виде реального лишения свободы: мужчине семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, женщине – три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.