03.10.2023
Жители копейского поселка пожаловались Алексею Текслеру на жизнь без горячей воды
03.10.2023
Консультация юриста: может ли новый собственник уволить прежних работников?
03.10.2023
В Челябинске открывают движение трамваев через депо №1
02.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 3 октября (18+)
02.10.2023
Аэрофлот вводит дополнительную компенсацию за задержку рейсов
02.10.2023
В Челябинске закрытие движения по улице Цинковой снова продлили
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
29.09.2023
Задержан гендиректор ЮУ КЖСИ, возбуждено уголовное дело
27.09.2023
В Челябинской области осужден похититель радиоактивных отходов
21.09.2023
Возбуждены уголовные дела в отношении замначальника Госстройнадзора в Челябинской области за взятки
20.09.2023
В Челябинске задержан сотрудник регионального управления Госстройнадзора
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023
В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»
29.09.2023