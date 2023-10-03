В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации

В Челябинской области сотрудники УФСБ России пресекли незаконную деятельность иностранца, являвшегося приверженцем международной террористической организации.

Иностранный гражданин скрывался в России от уголовного преследования родного государства за участие в незаконном вооруженном формировании.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, на основании собранных управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области материалов Ленинский районный суд Челябинска признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по части первой статьи 18.8 КоАП России «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

По решению суда за нарушение режима пребывания в России иностранец выдворен за ее пределы и арестован на исторической родине.