Руководитель компании «Интерсвязь» удостоен благодарности за бескорыстный вклад в борьбу с COVID-19

На переезде рядом с Чурилово поезд протаранил легковушку

Каждый второй челябинец считает, что у него есть возможности для самореализации

В Челябинской области пока не регистрируют случаев гриппа

Экс-депутат Ольховский провел для Владимира Путина видеоэкскурсию по грязному и неубранному Челябинску

На переезде рядом с Чурилово поезд протаранил легковушку

В четверг, 18 марта, на железнодорожном переезде рядом с Чурилово (Челябинск) грузовой поезд протаранил автомобиль LADA Granta, выехавший на пути. Пострадал водитель легковушки.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, ДТП произошло в семь часов 20 минут утра.

«Водитель LADA Granta проигнорировал запрещающие сигналы и выехал на пути перед приближающимся грузовым составом», - сообщают в пресс-службе ЮУЖД. Водителю повезло, он остался жив, но получил повреждения различной степени тяжести.

Железнодорожники напоминают всем водителям, масса поезда составляет в среднем пять тысяч тонн и мгновенно остановить его невозможно. Для остановки поезда, движущегося со скоростью 60-70 километров в час, необходимо порядка 600-700 метров – это шесть футбольных полей.

За секунду поезд проходит до 25 метров. И лучше поезд пропустить и не рисковать жизнью. «Состав из 30 вагонов способен раздавить автомобиль так же легко, как ваша машина сминает консервную банку», - предупреждают