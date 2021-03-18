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В Челябинске – второе за день ДТП на железнодорожном перегоне

В четверг, 18 марта, в Челябинской области произошло уже второе ДТП на железнодорожном перегоне. Водитель грузовика погиб.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, авария произошла в 14 часов 28 минут на перегоне Полетаево 2 - Клубника

«Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся хозяйственным поездом и получил смертельные травмы», - сообщают в ЮУЖД.

Напомним, сегодня, 18 марта, в семь часов 20 минут произошло ДТП на железнодорожном переезде рядом с Чурилово - грузовой поезд протаранил автомобиль LADA Granta, выехавший на пути. Пострадал водитель легковушки.

Железнодорожники еще раз напоминают водителям о важности соблюдения правил дорожного движения при переезде через железнодорожные пути.