В Челябинске – второе за день ДТП на железнодорожном перегоне

В четверг, 18 марта, в Челябинской области произошло уже второе ДТП на железнодорожном перегоне. Водитель грузовика погиб.
Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, авария произошла в 14 часов 28 минут на перегоне Полетаево 2 - Клубника
«Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся хозяйственным поездом и получил смертельные травмы», - сообщают в ЮУЖД.
Напомним, сегодня, 18 марта, в семь часов 20 минут произошло ДТП на железнодорожном переезде рядом с Чурилово - грузовой поезд протаранил автомобиль LADA Granta, выехавший на пути. Пострадал водитель легковушки.
Железнодорожники еще раз напоминают водителям о важности соблюдения правил дорожного движения при переезде через железнодорожные пути.