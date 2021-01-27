В Челябинской области в суд направлено дело о хищении нефти на три миллиона

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В Челябинской области в суд направлено дело о хищении нефти на три миллиона

В Челябинской области шестеро местных жителей пойдут под суд за повреждения нефтепровода и кражу дизельного топлива. Сумма ущерба составила три миллиона триста тысяч рублей, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Установлено, что обвиняемые с ноября 2019 года по январь 2020 года сделали врезку в нефтепродуктопровод «Уфа-Петропавловск» около деревни Фроловка Красноармейского района. Они похитили 77 тонн дизельного топлива, причинив денежный ущерб АО «Транснефть-Урал».

«При осуществлении незаконной врезки была нарушена целостность трубы, магистральный трубопровод был приведен в негодное для эксплуатации состояние, что привело к снижению его несущей способности и причинению ущерба около 80 тысяч рублей в связи с проведением аварийно- восстановительных работ», - рассказала Мамаева.

Соучастников на месте преступления сотрудники регионального УФСБ. Во время предварительного следствия на транспорт двоих обвиняемых наложили арест.

Обвиняемым вменяют кражу (п.п.«а,б» ч.4 ст.158 УК РФ) и самовольное подключение к нефтепроводам (п.«б» ч.4 ст.215.3 УК РФ).

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, в связи с чем оно было направлено в Красноармейский суд.