В Челябинской области завершили расследование дела о хищении нефти на три миллиона

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В Челябинской области завершили расследование дела о хищении нефти на три миллиона

В Челябинской области следователи направили прокурору уголовное дело в отношении шести человек, обвиняемых в хищении нефти на три миллиона рублей. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР региона Владимир Шишков.

Следствие установило, что обвиняемые в 2019-2020 годы сделали незаконные врезки в магистральном нефтепроводе «Уфа-Петропавловск» и похитили более 77 тонн нефти. Сумма ущерба составила три миллиона рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. По ходатайству следователя на имущество обвиняемых наложили арест.

Обвиняемым вменяют кражу (п.п.«а,б» ч.4 ст.158 УК РФ) и самовольное подключение к нефтепроводам (п.«б» ч.4 ст.215.3 УК РФ).

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», - сказал Шишков.

Напомним, в декабре в Челябинской области суд вынес приговор другим похитителям нефти, которые делали врезки в магистральных нефтепроводах «Уфа-Петропавловск», «Уфа-Омск», «Нижневартовск-Курган-Куйбышев». Там сумма ущерба составила 128 миллионов рублей.