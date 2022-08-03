В Челябинскую область завезли три тонны зараженных персиков

Благодаря Россельхознадзору по Челябинской области зараженные восточной плодожоркой персики из Узбекистана поступят в продажу только после обеззараживания.

На территорию Челябинской области из Узбекистана поступила партия свежих фруктов и овощей общим весом 20,7 тонны (виноград, персики, нектарины, лаймы, перец). При проведении обязательного фитосанитарного контроля в исследуемом образце персиков выявлен карантинный вредный организм – восточная плодожорка.

Как сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской области, зараженные персики (вес зараженной партии – чуть более трех тонн) будут разрешены к реализации только после проведения обеззараживания методом фумигации (после которой их употребление абсолютно безопасно) и проведения повторного фитосанитарного контроля.