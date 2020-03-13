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В детском бассейне Магнитогорска задержан неадекватный мужчина

Происшествия
Сегодня, 14:04

Полиция Магнитогорска (Челябинская область) задержала мужчину, который ворвался в детский бассейн.  Он находился в неадекватном состоянии и привлечен к уголовной ответственности за хулиганство.

Инцидент произошел сегодня утром, 13 марта, в бассейне Правобережного центра дополнительного образования детей произошел неприятный инцидент. Изначально в социальной сети «Черное и белое Магнитогорск» появилась информация, что в бассейне вместе с детьми плавает голый мужчина.

«Голый мужик, понимаете? Что было в его голове? Как он туда проник вообще? Куда смотрела охрана? Любой человек может зайти в здание. Пройти куда ему угодно. Зачем установили эти турникеты, которые благополучно не работают. Почему администрации города никак не контролирует вопрос охраны всех учреждений города, так и садиков. Ладно, этого мужика заметили, он с детьми ничего не сделал. Мы родители все в шоке. Дети видели причиндалы этого ублюдка. Как это отразиться на психике детей? Другой вопрос вода после этого случая, будет как-то сливаться и новая наливаться. Как-то она будет обработана? Чего он в воду успел напускать кто его знает», - написала подписчица.

В самом центре дополнительного образования информацию о том, что в бассейне плавал голый мужчина, опровергли. Хотя подтвердили, что в центре он действительно был.

«Была вызвана охрана по тревожной кнопке. Благодаря быстрой реакции сотрудников бассейна, Центра удалось избежать негативных последствий. Лаборант преградила путь этому мужчине к бассейну в раздевалке! Педагог, которая в это время проводила занятия с детьми на воде также быстро среагировала. Уже была вызвана полиция. Все это время мужчина был под присмотром сотрудников охраны. Информация о том, что мужчина с детьми плавал в бассейне - это ложь», - сообщили в центре.

Однако, как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственный источников, мужчина пришел в бассейн с ребенком. Он находился не в совсем адекватном состоянии и от него пахло алкоголем. Либо он пил накануне или перед там как прийти в детское учреждение. В самом бассейне мужчина был плавках. Сам он прыгнул в воду или пошатнулся и упал, неизвестно.

«Мужчина был доставлен в отделение полиции. В отношении него был составлен административный протокол по статье 20.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – «Мелкое хулиганство», - сообщила заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Челябинской области Светлана Саломатина.

Мужчине грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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