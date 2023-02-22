В Еманжелике полицейские спасли мальчика

В Еманжелинке (Челябинская область) полицейские вынесли ребенка из задымленного помещения. Напуганного мальчика укутали в полицейский бушлат, вывели на улицу и посадили в служебный автомобиль.

Старший оперуполномоченный уголовного розыска Алексей Азаров и оперуполномоченный уголовного розыска Вячеслав Платонов во время несения службы возвращались из поселка Рабочий и увидели дым из окон квартиры на втором этаже одного из домов на улице Шахтера.

«Сотрудники полиции направились к очагу возгорания, одновременно передав информацию о случившемся в дежурную часть и вызвав пожарную бригаду. У входных дверей квартиры на лестничной площадке они обнаружили семилетнего ребенка. Мальчик был напуган, так как при нем возник пожар. Он выбежал на лестничную клетку», - сообщили в региональном полицейском главке.

Несмотря на задымление Алексей Азаров в квартире нашел первую попавшуюся обувь для ребенка, укутал его в свой бушлат и вывел его на улицу. Мальчика посадили в служебный автомобиль.

Как позже рассказала мать ребенка, в этот день ей пришлось уйти раньше на работу, а бабушка немного задержалась и пришла позднее.

В настоящее время здоровью мальчика ничего не угрожает.