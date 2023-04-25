В Еткульском районе приостановлена деятельность центра по реабилитации алко- и наркозависимых

Еткульский районный суд (Челябинская область) из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм приостановил деятельность АНО «Центр социальной адаптации «Лайф» на 45 суток.

Организация, ведущая в арендованном жилом доме в селе Потапово Еткульского района деятельность по безмедикаментозной реабилитации алко- и наркозависимых людей, имеет в своем распоряжении спальный корпус (двухэтажный дом), в отдельных строениях – баня, склад, столовая совместно с кухней, спортивный зал. На первом этаже спального корпуса размещены место для проведения занятий, женская спальня, комната персонала, холл, комната гигиены, на втором этаже – три спальные комнаты для мужчин. На момент вынесения судебного решения в Центре находился 41 человек, в том числе четыре женщины.

«В ходе проверки было установлено, что в нарушение действующего законодательства организация, предоставляющая платные услуги по реабилитации, не обеспечила горячее водоснабжение в спальном корпусе, нет договоров на вывоз твердых и жидких бытовых отходов (водоотведение – выгребная яма), проветривание ведется через окна и двери. В наличии имеется кварцевая лампа, но документов на нее нет, график работы оборудования не ведется», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Уборку помещений делают сами постояльцы, при этом не проводится дезинфекция, нет договоров на дезинсекцию и дератизацию, не представлен график смены постельного белья, которая должна проводиться не реже одного раза в неделю, не проводится камерная дезинфекция матрасов, подушек, одеял после смены постояльцев.

«Серьезные претензии в суде прозвучали к помещениям кухни и обеденного зала. Еду постояльцы готовят сами, при этом в кухне отсутствуют цеховое деление, разграничение поточности продуктов. Не проводится обеззараживание воздуха, отсутствует принудительная вентиляция. В складском подвале не ведется контроль условий хранения продуктов – нет датчиков температуры и влажности воздуха», - добавили в пресс-службе приставов.

Антисептик в центре доступен только персоналу – в других помещениях его нет. На 41 человека – только одна раковина в комнате гигиены.

Рассмотрев итоги прокурорской проверки деятельности АНО «Центр социальной адаптации «Лайф» и приняв во внимание, что выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований несут угрозу здоровья людей, суд счет целесообразным назначить организации наказание в виде административного ареста на срок 45 суток.