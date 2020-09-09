В Карабаше сотрудник ГУФСИН задержал грабителя, который напал на женщину

Сотрудник ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области предотвратил разбойное нападение на женщину. Преступник был вооружен ножом и, угрожая расправой, пытался ее ограбить. Работник исправительной колонии задержал и удерживал его до приезда полиции.

ЧП произошло в одном из магазинов Карабаша. Мужчина попытался ограбить местную жительницу. На месте оказался младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-10 Александр Жилин.

«Он незамедлительно принял решение задержать преступника, несмотря на имевшийся при нем нож. Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, но сотрудник ИК-10 догнал его, задержал и удерживал до приезда сотрудников полиции», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Добавим, Александр Жилин служит в уголовно-исполнительной системе с марта 2019 года. За проявленные мужество и отвагу сотрудника ждет поощрение от руководства ГУФСИН России по Челябинской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области