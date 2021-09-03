03.09.2021
Спасла медсестра: в больнице Пласта пациент с ножом напал на больного
03.09.2021
Транспортная прокуратура заинтересовалось высокими ценами за использование трапа в аэропорту Челябинска
03.09.2021
Задержаны два жителя Миасса, которые изнасиловали девушку десять лет назад
03.09.2021
Автовладельцев ждут новшества
03.09.2021
Экс-полицейский из Усть-Катава, бравший взятки от похоронщиков, заплатит государству
03.09.2021
В Челябинске на улице Комарова высаживают шаровидные ивы
В карьере рядом с Кундравами горит свалка, едкий дым доходит до села, а потушить пока не могут
30.08.2021
Котова устроила головомойку своему заму за мусор в городе
06.08.2021
УФАС обязал собственников полигона «Южный» заплатить крупный штраф в пользу ЦКС
04.08.2021
Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной
02.08.2021
Жители Розы жалуются, что на закрытый полигон в поселке вновь начали возить мусор
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021