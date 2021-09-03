В карьере рядом с Кундравами горит свалка, едкий дым доходит до села, а потушить пока не могут

В Чебаркульском районе (Челябинская область) горит мусорная свалка, расположенная в карьере рядом с селом Кундравы. Жители задыхаются от едкого дыма. Но пока пожар не удалось ликвидировать. Очаг возгорания находится слишком глубоко, техника не может добраться и проваливается.

«Крик о помощи! Нечем дышать, горит свалка в селе Кундравы, едкий дым распространяется в сторону жилых домов, а ведь у нас дети», - написал Александр Окунев в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

По словам жителя, рядом с горящей свалкой расположена газовая заправка и газопровод «Не дай бог, что-то пойдет не так. Пишем с июля толку нет! Помогите нам!», - обращается Александр к губернатору.

В администрации Чебаркульского района ответили, что проблема кундравинской свалки существует уже давно, возгорания появляются периодически. В настоящий момент на свалке работает пожарная машина и пытается потушить горящий мусор. «Проблема в том, что свалка организована в карьере, глубина большая, мусора много, и огонь уходит вглубь, - пояснили в мэрии. - Попытки добраться до очага оказались безрезультатными. Из-за периодических возгораний в залежах ТКО образовались пустоты, техника проваливается».

В районной администрации уверены, что решение проблемы есть, нужно только немного подождать. «Кундравинская свалка официально включена в региональный перечень объектов, подлежащих рекультивации. Будет сделан проект, и затем свалку полностью ликвидируют», - отметили в мэрии.

А не будет свалки, не будет и проблемы. Вот только когда это произойдут, чиновники не сказали.