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В Карталах пьяный мужчина избил полицейского, который помешал ему громить шлагбаум на железнодорожном переезде

Происшествия
Сегодня, 15:41
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В Карталах (Челябинская область) вынесен приговор мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на железнодорожном переезде пытался сломать специальную подъемную плиту заградительного устройства и шлагбаум. Его действия пытался пресечь полицейский, которого нарушитель избил.

Инцидент произошел 22 июня 2020 года. Подсудимый вместе с супругой подъехал на личном автомобиле к регулируемому железнодорожному переезду на участке перегона станция Карталы-2 – станция Начальное Южно-Уральской железной дороги в то время, когда переезд был закрыт специальной подъемной плитой заградительного устройства по причине приближения поезда.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, не дожидаясь открытия переезда, мужчина, вышел из машины и, желая «устранить препятствие» к проезду, стал прыгать по подъемной плите, сломал шлагбаум, создав опасные условия функционирования транспортного комплекса для других автомобилистов путем приведения в негодность блокирующих устройств», - сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

Для пресечения действий нарушителя порядка прибыли сотрудники транспортной полиции. Однако, не желая подчиниться законным требованиям правоохранителей, злоумышленник причинил одному из полицейских телесные повреждения.

Приговором суда мужчине назначено уголовное наказание в виде штрафа.

 

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