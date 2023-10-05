В Карталах загорелся торговый комплекс «Визави»

В городе Карталы (Челябинская область) сегодня утром, пятого октября, произошел пожар в одноэтажном торговом комплексе «Визави».

В настоящее время горение ликвидировано на площади двадцать квадратных метров, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.

На месте происшествия работали четыре единицы техники, причину случившегося устанавливают специалисты дознания.

К счастью, при пожаре никто не пострадал.