В Каслинском районе бездомная беременная собака упала в глубокий колодец и родила в нем щенков

В селе Тюбук Каслинского района (Челябинская область) бездомная беременная собака провалилась в колодец. Там, почти на трехметровой глубине, она родила четверых щенков.

Эта история могла бы закончиться трагически, если бы не профессиональная помощь зоозащитников из «Гуманного отлова», которые вызволили собачье семейство из грязной ямы.

Продержаться собачьей матери помогли местные жители, подкармливавшие попавшую в беду рыжую красавицу. Достать животных они бы не смогли – животное яростно защищало своих новорожденных детей от возможной опасности: если бы спустились в колодец, сто процентов были бы покусаны.

О субботнем приключении в сообществе «Гуманного отлова» в ВКонтакте рассказал лидер общественного движения Владимир Шиленко.

«Диспетчеру Приюта «БиМ» поступила информация, что в селе Тюбук, в колодце, несколько дней живёт собака с щенками. Возможно, девочка упала туда, когда искала место для родов. И все бы ничего, но выхода из этого колодца у мамы малышей не было. Она не могла добывать еду и воду. Неравнодушные жители кидали еду прямо в колодец, но достать семейство не могли. Как полагается настоящей маме, собака защищала своих щенков и не давала к ним спуститься», - написал Владимир Шиленко.

Вместе с помощником по имени Евгений они срочно выехали на подмогу семье четвероногих бездомышей. Без заряженного снотворным дротика достать животных на поверхность не получилось бы – собака готова была разорвать спасителей за своих детенышей. В то же время было понятно, насколько сильно кормящая мать хочет вырваться из проклятой ямы.

«Задача была непростой. Не попасть снотворным в малышей на глубине почти трех метров и попасть в мышцу взрослой собаке. Но самым главным фактором выступила жара. Наркоз и жара совсем не совместимы, поэтому дозу подобрали такую, чтобы собака уснула лишь на время спасения. Все закончилось очень даже благополучно. Мама была погружена в машину, а следом за ней её малыши», - рассказал Владимир Шиленко.

Собачье семейство доставили в челябинский приют для бездомных животных «БиМ», которому «Гуманный отлов» выражает большую благодарность за помощь в самых трудных ситуациях.

По словам Владимира, собачья мама сразу же бросилась к миске с водой – местные жители кормили ее, но вот возможности напоить ее у людей не было. Малышей разместили в отдельной будке. Животные довольны произошедшими в их жизни переменами.

«Спасибо всем, кто поучаствовал в жизни этой семьи. А мы хотим сказать, что очень скоро малыши откроют глазки и их можно будет бронировать», - отметил Владимир Шиленко.

Он подчеркнул, что за последние два месяца эта семья стала уже четвертой, нашедший временный дом в приюте «БиМ».