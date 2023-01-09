В Каслях мужчина оставил пасынка без пальца

В Каслях (Челябинская область) арестован мужчина, обвиняемый в покушении на убийство несовершеннолетнего. Он разбил 16-летнему пасынку бутылкой голову и ампутировал фаланги пальца.

Трагедия произошла в частном доме в Каслях.

«Находясь в стоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни нанес 16-летнему пасынку удары бутылкой по голове, причинив рану головы. Действия обвиняемого были пресечены матерью несовершеннолетнего», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

С учетом того, что мужчина обвиняется в совершении тяжкого преступления, находясь на свободе, может воспрепятствовать производству по делу, суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.