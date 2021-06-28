В Каслях сотрудник колонии помог сбежать заключенному

В Каслях (Челябинская область) задержан сотрудник колонии-поселения, который помог совершить побег заключенному. Беглец задержан и возвращен на место отбывания срока.

Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора ФКУ ИК №21 ГУФСИН России по Челябинской области (Касли).

«По данным следствия, ночью 26 июня текущего года подозреваемый, превышая должностные полномочия, разрешил заключенному покинуть место сна в колонии-поселении и не закрыл на замок дверь в производственное помещение, через которую тот совершил побег из исправительного учреждения. Ранее подозреваемый незаконно передал заключенному сотовый телефон и денежные средства в сумме 40 тысяч рублей», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявлено сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУФСИН России по Челябинской области. Осужденный, совершивший побег, задержан.

Подозреваемый инспектор задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.