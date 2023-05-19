В Каслях вынесен приговор горе-мамаше, дети которой жили в бане и просили еду у жителей

Мировым судьей судебного участка №2 Касли и Каслинского района (Челябинская область) вынесен приговор в отношении 44-летней жительницы Каменска-Уральского Свердловской области. Она с детьми поселилась в бане, их не кормила и не одевала.

В суде установлено, что осужденная в мае 2022 года переехала из Каменск-Уральского с детьми на территорию Каслинского района, где стала проживать в одном из сел вместе с сожителем в бане.

«Помещение указанной бани общей площадью менее десяти квадратных метров не было оборудовано для постоянного проживания, в нем отсутствовали места для полноценной учебы малолетних, их развития, сна и отдыха», - сообщили в прокуратуре региона.

Горе-мамаша злоупотребляла спиртными напитками, систематически оставляла детей без присмотра ночью. У детей не было необходимой одежды, продуктов питания.

В полицию обратились местные жители, которые заметили, что дети были в неопрятном виде, просили еду. Дети были помещены в Детский дом Каслей. Их откуда забрал отец для дальнейшего совместного проживания.

В настоящее время органами опеки и попечительства решается вопрос о лишении осужденной родительских прав.

По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимой назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.