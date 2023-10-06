В Катав-Ивановском районе улетел в кювет и перевернулся грузовик, водитель погиб

В Челябинской области на трассе М-5 случилась очередная трагедия: сегодня утром, шестого октября, здесь погиб водитель грузовика.

Смертельная авария произошла в девятом часу на 1650 километре автодороги Москва – Челябинск на территории Катав-Ивановского района.

В это время шел дождь. И мужчина 1968 года рождения за рулем грузовика «Вольво FH12» во время спуска не справился с управлением. Тяжелая техника улетела в кювет и перевернулась.

Водитель от полученных травм погиб на месте ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.