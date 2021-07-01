В Кизильском районе рецидивист напал на 90-летнюю бабушку

В Кизильском районе (Челябинская область) сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в разбойном нападении на 90-летнюю пенсионерку. Оказать сопротивление рослому мужчине пенсионерка не смогла, но запомнила приметы нападавшего.

Накануне утром, 30 июня, наряд группы задержания войск национальной гвардии РФ, находясь на маршруте патрулирования, обратил внимание на мужчину, который по приметам подходил под ориентировку подозреваемого в разбое.

«Преступление было совершено в селе Кизильское днем ранее. Неизвестный напал на 90-летнюю местную жительницу рядом с ее домом, ударил пенсионерку кулаком по голове и сорвал с шеи мобильный телефон», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцы установили личность мужчины. Им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за кражи. Задержанный был доставлен в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

После того, как бабушка узнала в подозреваемом своего обидчика, он дал признательные показания.