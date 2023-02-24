В Копейске из ТРК «Слава» эвакуировались триста человек

В Копейске (Челябинская область) сегодня, 24 февраля, сработала пожарная сигнализация в торгово-развлекательном комплексе «Слава» на проспекте Славы, 8.

До прибытия пожарных подразделений из здания ТРК самостоятельно эвакуировались триста человек, в том числе 48 детей.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, сигнализация сработала в результате пригорания пищи на кухне сетевого магазина.

После проверки ТРК функционирует в штатном режиме.