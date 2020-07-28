В Копейске лжекоммунальщики ограбили пенсионерку

В Копейске (Челябинская область) будут судить местных жителей, которые, представившись коммунальщиками, ворвались в квартиру пенсионерки и ограбили ее.

По версии следствия ранее неоднократно судимые обвиняемые, надев медицинские маски, пришли в квартиру к 83-летней пенсионерке, представились сотрудниками коммунальной службы, пояснив, что им необходимо пройти в квартиру чтобы осмотреть отопительные трубы и решить вопрос их замены.

«После отказа впускать их в квартиру, злоумышленники, применив насилие, ворвались в квартиру, закрыли рот потерпевшей рукой и отвели на кухню. Обыскав квартиру, открыто похитили денежные средства в сумме свыше 136 тыс. рублей, а также сотовый телефон стоимостью 500 рублей, после чего скрылись с места преступления, похищенным распорядились по своему усмотрению», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Копейский городской суд.