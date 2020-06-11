В Копейске водолазы ищут тело мужчины, который утонул в карьере

Сегодня, 11 июня, водолазная группа мобильного отряда областной службы спасения выехала в Копейск (Челябинская область) на песчаный карьер, где утонул 31-летний мужчина.

Мужчина отдыхал на берегу со своим братом, на какое-то время родственник отлучился, а по возвращении обнаружил на песке только вещи. Полную картину произошедшего устанавливает полиция. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Это далеко не первая трагедия на воде. Днем ранее в Магнитогорске в реке Урал в районе храма Вознесения утонул 20-летний юноша. По предварительным данным, он не умел плавать. Утонувшего обнаружили на глубине четырех метров и, для того чтобы достать его, спасателям пришлось вытащить на берег около десяти автомобильных покрышек и прочего мусора. После чего тело было передано полиции.

В Троицке в тот же день утонул 43-мужчина. Он был обнаружен водолазами на глубине 2,5 метров в 25 метрах от берега. Тело было поднято на поверхность и передано полиции.

В Златоусте в искусственном водоеме утонул мальчик 12-ти лети.

«Двое ребят, катались на велосипедах и решили освежиться в водоеме, представляющим собой затопленный котлован для полива огородов. При не выясненных обстоятельствах, один из мальчиков не смог выплыть», - сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.

Из-за действующего режима «Повышенной готовности», купальный сезон в регионе официально не открыт, при этом разрешенные для купания и отдыха пляжи и водоемы определены. Но изматывающая жара и палящее солнце, вынуждают южноуральцев купаться где придется, подвергая свою жизнь опасности.

Спасатели настоятельно рекомендуют: отказаться от купания в не предназначенных для этого местах и в состоянии алкогольного опьянения; не оставлять детей без присмотра вблизи воды.