В Копейске задержан голый мужчина, который прыгал на крыше автомобиля

В Копейске (Челябинская область) полицейские задержали голого мужчину, который прыгал на крыше автомобиля с железной трубой в руках.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Видео появилось в Telegram-канале «Челябинск, который СМОГ».

На кадрах видно, что мужчина забрался на крышу автомобиля и размахивал железным прутом.

Как сообщил собственный источник, на место была вызвана полиция, стражи порядка уговаривали мужчину спуститься на землю. В итоге им удалось это сделать, но голый копейчанин сдаваться не собирался и бросился убегать от сотрудников полиции. В итоге мужчину полицейские задержали и отправилив больницу.