В Коркино после нападения стаи собак на девочку возбуждено уголовное дело

В Коркино (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту получения ребенком травм после нападения собак. Школьница госпитализирована.

СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Напомним, 16 февраля стая бездомных собак нападала на 11-летнюю девочку. С рваными ранами ее доставили в больницу. Прокуратура начала проверку.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося. Устанавливаются виновные должностные лица из числа сотрудников администрации Коркинского района, отвечающие за деятельность по обращению с животными, обитающими на территории поселения», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Добавим, ранее в поселке Федоровка собака (хаски) напала на мальчика, который в момент нападения гулял во дворе дома. Пес искусал ребенку лицо. Его отдали в приют.