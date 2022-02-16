Прокуратура проводит проверку после нападения стаи бездомных собак на ребенка в Коркино

В Коркино (Челябинская область) стая бездомных собак нападала на 11-летнюю девочку. С рваными ранами ее доставили в больницу. Прокуратура начала проверку.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, прокуратурой будет дана оценка исполнения должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными, а также иных уполномоченных органов и организаций.

Это уже второй случай нападения собак на детей за последние несколько дней.

Напомним, в минувшие выходные в поселке Федоровка собака (хаски) напала на мальчика, который в момент нападения гулял во дворе дома. Пес искусал ребенку лицо. После случившегося родители обратились в медицинское учреждение, где их сыну была оказана необходимая помощь, а после написали заявление в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело. Хаски, напавшего на ребенка в челябинском поселке Федоровка, отдали в приют. После кастрации ему будут искать новых хозяев.