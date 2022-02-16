16.02.2022
Прокуратура проводит проверку после нападения стаи бездомных собак на ребенка в Коркино
16.02.2022
Житель Травников нашел на своем гараже тротиловую шашку и патроны
16.02.2022
На ЮУЖД начал работу колл-центр для приема заявок от ветеранов магистрали на оказание волонтерской помощи
16.02.2022
В Челябинской области снижается суточное число заболевших ковидом южноуральцев
16.02.2022
В 2022 году Миасс получит пять новых троллейбусов и 12 автобусов
16.02.2022
В Челябинске три человека пострадали в ДТП со скорой
Прокуратура проводит проверку после нападения стаи бездомных собак на ребенка в Коркино
14.02.2022
В Челябинске подрядчик бросит больше сил на отлов бездомных животных
14.02.2022
Пса, покусавшего ребенка в Челябинске, отдали в приют
07.02.2022
Собака, которая напала на ребенка в Челябинске, всегда была агрессивной
07.02.2022
Котова озаботилась отловом бездомных животных
Православные отмечают Сретение Господне
15.02.2022
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
14.02.2022
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022
Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать
11.02.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022