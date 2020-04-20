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Безнадзорные животные Челябинска по-прежнему остаются без муниципального приюта

Общество
Сегодня, 10:54
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинские власти собираются в одностороннем порядке расторгнуть контракт с компанией, выигравшей аукцион на содержание безнадзорных животных в приюте.

Сегодня, 20-го апреля, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов доложил Наталье Котовой, что компания "Челябстройсервис" оказалась не готова к выполнению условий контракта.

"13 апреля с данной организацией был заключен контракт. 15 апреля управление экологии выявило несоответствие оснащения помещения требованиям контракта. Вручили "Челябстройсервису" претензию. К компании будут применены штрафные санкции. Планируется расторжение договора с данной организацией в одностороннем порядке и поиск нового исполнителя", - отметил Александр Астахов.

Он добавил, что заявки на отлов безнадзорных четвероногих в настоящее время принимает управление экологии города.

Напомним, первый аукцион, снизив сумму с начальных 10 миллионов 40 тысяч 170 рублей  до 5 миллионов 964 тысяч рублей, выиграла фирма ООО "Челябстройсервис". Данная компания должна была исполнять контракт "Организация мероприятий, проводимых в приютах для животных на территории Челябинска".

Второй - на отлов, конечной стоимостью 2 миллиона 212 тысяч рублей, - выиграло ООО "Урал-Мегвэй" . Аукционы состоялись в конце марта.

В 2020-м году, согласно условиям контракта, в Челябинске должны отловить и направить в приют тысячу 300 безнадзорных животных. В приюте четвероногих обязаны кормить, лечить, вакцинировать, стерилизовать, а затем, если для них не найдется любящих хозяев, выпускать в естественную среду обитания.

Заказчиком выступает управление экологии и природопользования администрации Челябинска. Контракты будут исполняться в столице Южного Урала в рамках муниципальной программы «Оздоровление окружающей среды». Срок их действия истечет 25-го декабря 2020-го года.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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