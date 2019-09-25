В Челябинске можно со скидкой стерилизовать домашних животных

Челябинская ветстанция предоставит 50-процентную скидку на услуги к Всемирному дню защиты животных. В рамках акции будет проведена бесплатная стерилизация 30 животных из приютов города и пройдет бесплатная вакцинация против бешенства и дерматомикозов.

С 30 сентября по 13 октября Челябинская ветстанция проводит мероприятия, приуроченные к Всемирному дню защиты животных (4 октября). В этот период будут предоставлены значительные скидки на ветеринарные услуги, в том числе на вакцинацию, стерилизацию, на электронное чипирование животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню защиты животных, проводятся Челябинской ветстанцией уже 15-й год подряд. В текущем году в рамках акции будет проведена бесплатная стерилизация 30 животных из приютов города. Пройдет бесплатная вакцинация против бешенства и дерматомикозов. Будут предоставлены 50-процентные скидки на стерилизацию, на исследование на дерматомикозы, на электронное мечение (чипирование) кошек и собак. С 50 % скидкой можно будет приобрести и микрочипы. Для всех, кто посетит клинику в указанный период, предоставляется купон с 20% скидкой на корма для кастрированных животных торговой марки Royal Canin. С 30 сентября по 31 декабря 2019 года в клинике будет установлена спеццена на лапароскопическую кастрацию животных.

В целом за годы проведения акции, с 2005 по 2018 год, на льготном осмотре в Челябинской ветстанции побывали более семи тысяч мохнатых пациентов, было стерилизовано и кастрировано более 1600 собак и кошек.

Мероприятия в рамках Всемирного Дня защиты животных будут проводиться на базе лечебниц ОГБУ «Челябинская ветстанция»: ветклиника на Свердловском (Свердловский тракт, д.18 а), участковая ветлечебница Металлургического района (ул. Пржевальского, 2) и участковая ветлечебница Тракторозаводского района (ул. Марченко, 7В).

4