В Челябинске можно со скидкой стерилизовать домашних животных
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 10:30

Челябинская ветстанция предоставит 50-процентную скидку на услуги к Всемирному дню защиты животных. В рамках акции будет проведена бесплатная стерилизация 30 животных из приютов города и пройдет бесплатная вакцинация против бешенства и дерматомикозов.

С 30 сентября по 13 октября Челябинская ветстанция проводит мероприятия, приуроченные к Всемирному дню защиты животных (4 октября). В этот период будут предоставлены значительные скидки на ветеринарные услуги, в том числе на вакцинацию, стерилизацию, на электронное чипирование животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню защиты животных, проводятся Челябинской ветстанцией уже 15-й год подряд. В текущем году в рамках акции будет проведена бесплатная стерилизация 30 животных из приютов города. Пройдет бесплатная вакцинация против бешенства и дерматомикозов. Будут предоставлены 50-процентные скидки на стерилизацию, на исследование на дерматомикозы, на электронное мечение (чипирование) кошек и собак. С 50 % скидкой можно будет приобрести и микрочипы. Для всех, кто посетит клинику в указанный период, предоставляется купон с 20% скидкой на корма для кастрированных животных торговой марки Royal Canin. С 30 сентября по 31 декабря 2019 года в клинике будет установлена спеццена на лапароскопическую кастрацию животных.

В целом за годы проведения акции, с 2005 по 2018 год, на льготном осмотре в Челябинской ветстанции побывали более семи тысяч мохнатых пациентов, было стерилизовано и кастрировано более 1600 собак и кошек. 

Мероприятия в рамках Всемирного Дня защиты животных будут проводиться на базе лечебниц ОГБУ «Челябинская ветстанция»: ветклиника на Свердловском (Свердловский тракт, д.18 а), участковая ветлечебница Металлургического района (ул. Пржевальского, 2) и участковая ветлечебница Тракторозаводского района (ул. Марченко, 7В).

4

Отправить новость
Общество
26.07.19 14:26
В Челябинске пройдет фестиваль гуманного отношения к животным
Федерация
28.06.19 16:30
Ни льва, ни тигра, ни жирафа
В России определили животных, которых запрещено держать дома
Общество
22.02.19 13:18
Обещают гуманность
Новый исполнитель контракта на отлов в Челябинске завел Интернет-страницу
Общество
19.02.19 12:13
УФАС проверит законность проведения аукциона на отлов животных в Златоусте
23.09.19 12:51
Энтузиасты очистили от мусора берега озер Челябинска
23.09.19 09:09
В Челябинской области возможен мокрый снег с дождем
20.09.19 10:49
Шквалистый ветер наломал дров в Челябинской области
20.09.19 09:38
Выходные в Челябинской области будут прохладными и дождливыми, ночью возможны заморозки
19.09.19 14:36
Челябинские энтузиасты одновременно очистят от мусора сразу три озера
19.09.19 12:36
В пятницу в Челябинской области будет ветрено, небольшие дожди
19.09.19 09:27
В четверг в Челябинской области дожди, грозы и сильный ветер
18.09.19 18:13
Аргаяшский район изнемогает от смрада куриного помета
18.09.19 17:09
На Южном Урале прогнозируется ухудшение погоды
18.09.19 16:10
Челябинские предприятия обяжут проводить честную инвентаризацию источников выбросов
Общество
Вчера, 16:45
Замазанная история
Имя ответственного за покраску старинного каменного дома в Челябинске назовут в пятницу
Политика
Вчера, 14:54
Не для всех
Первые публичные слушания по объединению Коркино, Розы и Первомайского назначены на утро
Новости
Сегодня, 10:16
Спорт
«Трактор» попадет в книгу рекордов России
Сегодня, 09:58
Культура
Молодежь ММК в ритме танца
Сегодня, 09:54
Общество
Определены лучшие газорезчики
Вчера, 17:50
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 25 сентября
Вчера, 16:36
Экономика
Сразу в сорока городах России появятся «умные домофоны» от челябинской компании «Интерсвязь»
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
10.09.19 11:36
Среда обитания
В Челябинске зоозащитники выпустил на волю вылеченных животных и птиц
06.09.19 09:35
Среда обитания
Туман вновь задержал вылеты самолетов из аэропорта Челябинска
05.09.19 13:36
Среда обитания
Магнитогорск сумел выбраться из «грязного» рейтинга
02.09.19 18:01
Среда обитания
Жители Челябинской области избавили Тургояк от двух тонн мусора
31.08.19 00:41
Среда обитания
Южноуральцев ожидают заморозки и усиление ветра
Теги
животне
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика