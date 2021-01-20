В Красноармейском районе директор ЖКХ стал фигурантом уголовного дела из-за долгов за газ и электроэнергию

В Красноармейском районе директор ЖКХ стал фигурантом уголовного дела из-за долгов за газ и электроэнергию

В отношении руководителя директора ООО «Бродокалмакское ЖКХ» (Красноармейский район, Челябинская область) возбуждено уголовное дело за неуплату топливно-энергетических ресурсов. Долг составил порядка двух миллионов рублей. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении директора ООО «Бродокалмакское ЖКХ» возбуждено судебными приставами по части второй статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Оно связано со злостным неисполнением судебных решений в пользу поставщиков топливно-энергетических ресурсов.

«В Красноармейском районном отделении судебных приставов ведется несколько исполнительных производств по решениям Арбитражного суда Челябинской области по взысканию с коммунального хозяйства задолженности за газ и электроэнергию. Уголовные дела возбуждены в рамках шести исполнительных производств на общую сумму более двух миллионов рублей. В ходе работы над исполнительными производствами удалось взыскать порядка 675 тысяч рублей», - сообщила помощник руководителя УФССП России по Челябинской области Ольга Шебанова.

Дознавателем было установлено, что директор организации имел реальную возможность исполнить судебные решения, однако поступающие в кассу деньги тратил по собственному усмотрению.

Уголовное дело уже направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.