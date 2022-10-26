В Красноармейском районе два пьяных устроили ДТП

В Красноармейском районе (Челябинская область) два пьяных водителя попали в аварию. Пострадали две несовершеннолетние девушки.

Авария с участием пьяных водителей произошла ночью 26 октября на пятом километре автодороги Фроловка-Ханжино на территории Красноармейского района.

«30-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21102», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Чери», под управлением водителя 21-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние пассажиры автомобиля «Чери», девушки 2007 и 2005 годов рождения. Они госпитализированы», - рассказали в ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудниками полиции установлено, что в момент ДТП оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент проводится проверка. В отношении водителей возбуждены дела об административном правонарушении по части первой статьи 12.8 КоАП РФ - «Управление транспортным средством в состояние опьянения». Им грозит штраф и лишение прав.