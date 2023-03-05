В Красноармейском районе произошло ДТП с погибшим и двумя пострадавшими

В Красноармейском районе Челябинской области в субботу, третьего марта, произошло ДТП с погибшим и двумя пострадавшими.

Смертельная авария случилась в половину пятого вечера на 50-м километре автодороги Миасское – Шадринск. Водитель 1960 года рождения за рулем иномарки «Ниссан Альмера» выехал на левую обочину, после чего, вернувшись в свою полосу движения, столкнулся с двигавшейся навстречу «Ладой Грантой» под управлением водителя 1977 года рождения.

В результате ДТП пассажир отечественного авто, мужчина 1969 года рождения, скончался от полученных травм на месте происшествия. Водитель «Лады» и пассажирка «Ниссана», женщина 1959 года рождения, были госпитализированы.