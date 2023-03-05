05.03.2023
В Красноармейском районе произошло ДТП с погибшим и двумя пострадавшими
05.03.2023
Челябинские тракторостроители оказывают помощь военнослужащим СВО
04.03.2023
СК назвал причину пожара в Челябинске, на котором погибли женщина и ребенок
04.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
03.03.2023
Наталья Котова поблагодарила организаторов «Русского мира» за вложенную в него душу
03.03.2023
Полиция: информация о взрывоопасных предметах у школ Челябинской области является фейком
В Красноармейском районе произошло ДТП с погибшим и двумя пострадавшими
01.03.2023
На трассе под Челябинском в столкновении с чистящим обочину КамАЗом погиб водитель грузовика
24.02.2023
На трассе М-5 на территории Златоуста погиб молодой водитель
21.02.2023
В Троицком районе ВАЗ врезался в «ДАФ» на встречке, водитель легковушки погиб
21.02.2023
В Челябинской области во время снегопада получил смертельные травмы водитель легковушки
Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть
03.03.2023
Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения
03.03.2023
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023
В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до двух часов третьего марта
02.03.2023
Миндортранс: На дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка
02.03.2023