19.11.2021
В Красноармейском районе задержаны браконьеры, убившие косуль и кабана
19.11.2021
С днем рождения, гривастый друг! В Челябинске отмечает 20-й день рождения царь зверей Ричард
19.11.2021
Наталья Котова порадовала челябинцев новостью об открытии хоккейных коробок во дворах
19.11.2021
Пять ковидных баз в Челябинской области возвращаются к плановой помощи
19.11.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 121 тысячу
19.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
В Красноармейском районе задержаны браконьеры, убившие косуль и кабана
12.11.2021
Южноуральца осудили за убийство беременной косули на территории Ильменского заповедника
03.11.2021
В Челябинской области вынесен приговор браконьеру, застрелившему краснокнижного лебедя
21.06.2021
Безруков: Информация об убийстве цапли и воронов в Каштакском бору не подтвердилась
12.09.2017
В Челябинской области открыли сезон охоты на браконьеров
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021