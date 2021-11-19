В Красноармейском районе задержаны браконьеры, убившие косуль и кабана

В Красноармейском районе Челябинской области задержаны браконьеры, убившие трех косуль и кабана. Незаконной охотой мужчины промышляли в селе Бродокалмак.

Факт браконьерства выявили сотрудники полиции совместно с федеральным государственным надзором минэкологии региона.

В министерстве отмечают, что задержать нарушителей закона удалось благодаря отлаженной работе стражей порядка.

При осмотре автомобилей браконьеров (Toyota Land Cruiser Prado и УАЗ «Патриот») были обнаружены разделанные тушки трех косуль и одного кабана.

В минэкологии сообщили, что полицейские изъяли и машины, и оружие задержанных.

В настоящее время по факту произошедшего ведется доследственная проверка. Виновным грозит уголовное наказание.