В Кыштыме пожар в квартире «спровоцировали» стеклянные банки

В Кыштыме (Челябинская область) пожар в квартире многоэтажки на улице Свободы «спровоцировали» стеклянные банки, стоявшие на балконе и создавшие эффект линзы, через которую солнечные лучи воспламенили вещи.

Пожар произошел в квартире на четвертом этаже днем 28 июня и – благодаря грамотным действиям огнеборцев – был ликвидирован в кратчайший срок.

Распространения пламени допущено не было, никто не пострадал, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.

По уточненной информации, при обследовании квартиры пожарные нашли под диваном полуживого от испуга и наглотавшегося дыма котика.

«Вынеся мохнатого на улицу, огнеборцы оказали ему первую помощь: дали подышать кислородом и отпоили водой. Носителя девяти жизней привели в чувство», - порадовали огнеборцы новостью о счастливом спасении четвероногого.