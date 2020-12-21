В Кыштыме спасли пса, который провалился в 13-метровую шахту

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В Кыштыме спасли пса, который провалился в 13-метровую шахту

В Кыштыме (Челябинская область) пес провалился в заброшенную шахту. Самостоятельно выбраться с глубины 13-метров он не мог. На помощь собаке пришли спасатели

В службу спасания Кыштыма позвонил житель поселка Слюдорудник. Он сообщил о подозрительных звуках, доносящихся из заброшенной штольни – куда мог провалиться и травмироваться человек.

«Прибывшие на место происшествия спасатели Кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области, при помощи альпснаряжения спустились в шахту глубиной более 13-ти метров и обследовали ее. Людей обнаружено не было, но прямо под входом нашли собаку», - сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Из подручных материалов спасатели собрали импровизированную спассистему для лохматого пострадавшего и подняли его на поверхность.