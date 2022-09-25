В Кыштыме травмировался гонщик из Екатеринбурга

В Кыштыме (Челябинская область) на трассе на горе Сугомак в рамках открытого Кубка Урала «Каменный пояс» травмировался гонщик из Екатеринбурга. Он госпитализирован с травмой позвоночника.

На старт очередного этапа традиционного открытого Кубка Урала «Каменный пояс» вышло более 120-ти сильнейших гонщиков региона.



«В ходе одного из заездов первого дня помощь спасателей понадобилась участнику из Екатеринбурга. Мотогонщик допустил ошибку при прохождении сложного участка через овраг, не удержал байк, перевернулся и при падении получил серьезные травмы», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.



Спасатели совместно с врачами и представителями организаторов соревнований оказали спортсмену первую помощь, зафиксировали на спинальном щите, иммобилизовали шейный отдел позвоночника воротником Шанца, на руках вынесли из оврага и сопроводили пострадавшего до кареты СМП.



Уже в больнице, после рентгенографии, предварительный диагноз подтвердился - травма позвоночника.