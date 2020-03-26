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В Магнитогорске два человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме

Фото: 
«Регион 74/Южный Урал и Челябинск»
Происшествия
Сегодня, 21:06
Автор: 
Инна Шемаева

В Магнитогорске (Челябинская область) в жилом доме произошел взрыв бытового газа. По предварительной информации, два человека погибли на месте, 31 эвакуирован.

ЧП произошло сегодня вечером, 26 марта. Взрыв прогремел в пятиэтажном доме, расположенном на улице Доменщиков, 19.

Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов, произошел взрыв бытового газа. После взрыва начался пожар. Он распространился на два соседних этажа.

Пожар в настоящее время локализован, на месте работают сотрудники МЧС. Подробности ЧП устанавливаются.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
взрыв газа
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