В Магнитогорске два человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме

В Магнитогорске (Челябинская область) в жилом доме произошел взрыв бытового газа. По предварительной информации, два человека погибли на месте, 31 эвакуирован.

ЧП произошло сегодня вечером, 26 марта. Взрыв прогремел в пятиэтажном доме, расположенном на улице Доменщиков, 19.

Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов, произошел взрыв бытового газа. После взрыва начался пожар. Он распространился на два соседних этажа.

Пожар в настоящее время локализован, на месте работают сотрудники МЧС. Подробности ЧП устанавливаются.