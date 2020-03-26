В Магнитогорске два человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме
Происшествия
Сегодня, 21:06
В Магнитогорске (Челябинская область) в жилом доме произошел взрыв бытового газа. По предварительной информации, два человека погибли на месте, 31 эвакуирован.
ЧП произошло сегодня вечером, 26 марта. Взрыв прогремел в пятиэтажном доме, расположенном на улице Доменщиков, 19.
Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов, произошел взрыв бытового газа. После взрыва начался пожар. Он распространился на два соседних этажа.
Пожар в настоящее время локализован, на месте работают сотрудники МЧС. Подробности ЧП устанавливаются.
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