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В Магнитогорске из-за отсутствия масок у продавцов закрыли магазин

Происшествия
Сегодня, 11:42
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области продолжаются проверки соблюдения масочного режима в магазинах и торговых комплексах. Раньше проверяющие ограничивались только составлением административных протоколов. В Магнитогорске отсутствие масок у продавцов привело к закрытию мясного магазина.

Как сообщили в администрации Магнитогорска, за неоднократное нарушение санитарно-гигиенических правил и отсутствие противоэпидемических мер постановлением правобережного суда на две недели административно приостановлена деятельность магазина «Уральский фермер».

По поручению главы Челябинска Натальи Котовой в магазинах и торговых комплексах города также продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Несмотря на то, что в областном центре продлен режим повышенной готовности и ношение масок в общественных местах является обязательным, горожане упорно продолжают игнорировать эти требования.

С руководителями предприятий торговли проводятся разъяснительные беседы о недопустимости работы продавцов без масок, а также о недопустимости обслуживания покупателей, не имеющих защитных масок.

Проверки торговых комплексов и магазинов города будут продолжаться в ежедневном режиме. Помощь в проведении проверок оказывают органы полиции.

Также управление транспорта Челябинска продолжает проверки общественного транспорта на предмет соблюдения водителями и пассажирами масочного режима, который в южноуральской столице нарушают и те, и другие.

Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Также за повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен штраф на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

Немаловажным фактором является и возможность приостановления деятельности организации на срок на 90 суток в случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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